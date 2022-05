Non solo Juve: scatta l’asta internazionale per l’esterno

L’esterno rivelazione della Serie A è uno dei grandi nomi per il calciomercato estivo non solo per le big italiane

Il campionato di Serie A ci ha riservato colpi di scena fino all’ultimo secondo con l’appassionante sfida salvezza a distanza tra Cagliari e Salernitana. Siamo stati col fiato sospeso per scoprire chi avrebbe vinto lo scudetto tra Inter e Milan ma adesso è tempo di calciomercato.

Il campionato ha messo in mostra molti giovani di grande talento e uno di questi è certamente Nahuel Molina. L’esterno argentino è stato il giocatore rivelazione dell’Udinese ma anche uno dei principali dell’intero campionato. La sua stagione si è chiusa con 7 gol e 2 assist, nessuno meglio di lui tra i difensori nei maggiori 5 campionati europei. Il classe ’98 ex Boca Juniors si è imposto con grande personalità in Serie A, arrivando a diventare, di fatto, un goleador della squadra di Cioffi. Il classico terzino moderno a tutta fascia, dotato di grande corsa ma sopratutto di ottima tecnica, come la maggior parte degli argentini.

Molina vale 30 milioni: asta per l’esterno dell’Udinese

Molina, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione dei grandi club italiani e non solo. Da un pò di tempo si è messa sulle sue tracce la Juventus che deve ancora risolvere il rinnovo di Juan Cuadrado e vede in Molina il sostituto ideale per la squadra del futuro. Come riportato da ‘calciomercato.it’, il valore di Molina è salito parecchio dalla scorsa estate ad oggi. Dai 10-15 milioni di euro, oggi l’argentino vale circa 30 milioni e l’asta è appena iniziata.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, però, su Molina è forte l’interesse dell’Atletico Madrid che vorrebbe ripetere l’operazione fatta la scorsa estate con Rodrigo De Paul, arrivato proprio dall’Udinese. Simeone vuole l’argentino per rinforzare la fascia destra ma deve fare i conti non solo con Juve e Inter ma anche col Siviglia e il Marsiglia. Un’asta che è appena cominciata e che potrebbe durare al lungo.