Koulibaly alla Juventus, super scambio: decide l’ex bianconero

Il futuro di Koulibaly sotto la lente d’ingrandimento: la Juventus sogna, c’è la super offerta al presidente De Laurentiis

Una stagione chiusa al terzo posto ed il rimpianto di non aver potuto lottare fino alla fine per lo scudetto. Il Napoli ripartirà da quanto di buono raccolto negli ultimi dodici mesi: in attesa di conoscere se Luciano Spalletti sarà ancora l’allenatore degli azzurri. Chi invece rimane fortemente in bilico è Kalidou Koulibaly, avvicinato alle possibili uscite dopo le recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis.

In tal senso, a fare chiarezza, ci ha pensato il giornalista Fabio Santini che durnte la trasmissione ‘Il Processo’, in onda su ‘7Gold’, ha rivelato un possibile e clamoroso colpo di scena che riguarda il centrale senegalese tanto ricercato dalla Juventus, in vista dell’imminente calciomercato estivo. Il futuro del forte difensore senegalese, sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2023, potrebbe essere lontano dalla società campana.

Juventus ‘gelata’: “Può far gola a De Laurentiis”

Si parla costantemente, ormai da mesi, di un possibile assalto della Juventus che ha appena salutato Chiellini e cerca un degno erede dell’ex bandiera bianconera. L’indiscrezione lanciata dal giornalista, però, può frenare gli entusiasmi gelando, di fatto, la dirigenza della Juventus. Su Koulibaly c’è anche il Barcellona ed è il club di Laporta ad essersi portato avanti, pianificando una ricca offerta che può far davvero vacillare il presidente Aurelio De Laurentiis: “Il Barcellona avrebbe proposto ben 35 milioni di euro cash, più un calciatore, per arrivare a Koulibaly. Si parla di Miralem Pjanic come contropartita, non è detto però che sia lui”.

L’ex centrocampista della Juventus, al momento in prestito al Besiktas ma destinato a fare rientro al Barcellona, non rientra nei piani di Xavi e potrebbe finire per rappresentare una pedina utile a ingolosire il Napoli sulla cessione di Koulibaly. “Si tratta di una proposta che, comunque, potrebbe fare gola ad Aurelio De Laurentiis“, ha poi concluso Santini. La Juventus è quindi avvisata, la strada per arrivare a Koulibaly appare decisamente in salita.

Il pilastro del Napoli di Spalletti ha collezionato 34 presenze tra campionato e coppe con la maglia degli azzurri, segnando 3 reti e firmato 3 assist vincenti in stagione.