Ibrahimovic rompe gli indugi: decisione presa

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti della conquista dello Scudetto in casa Milan: il campione svedese ha preso già la decisione per il futuro

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio con la scelta per il futuro già presa da parte di Zlatan Ibrahimovic dopo i festeggiamenti per il meritato Scudetto.

Una scelta per continuare insieme ancora la storia d’amore. Zlatan Ibrahimovic, nonostante i tanti problemi fisici riscontrati in stagione, avrebbe intenzione di rinnovare per un altro anno pensando all’operazione come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”.

Lo stesso Maldini è al lavoro per un nuovo contratto da 2,5 milioni di euro più bonus: una sorta di riconoscimento importante per il campione svedese che è tornato a Milano a vestire la maglia rossonera per tornare a vincere. E così, a distanza di anni, è riuscito nella sua impresa con il Milan che si è laureato campione d’Italia dopo tante stagioni di delusioni in Italia e in Champions League.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto al rinnovo

Una storia d’amore che potrebbe continuare così per almeno un’altra stagione. Nonostante i tanti problemi fisici che ha subito nell’ultima stagione, Ibrahimovic sarebbe così intenzionato di essere protagonista nuovamente in Champions League riportando il Milan dove merita anche a livello internazionale. Questo è il prossimo obiettivo del club rossonero, già al lavoro per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione.