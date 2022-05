Affare a zero in Serie A: è duello di fuoco Inter-Juve

Un calciatore in Serie A si appresta a dire addio al proprio club attuale a parametro zero: scontro infuocato tra Inter e Juventus

Juventus e Inter attente al calciomercato dei parametri zero. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, si sta rendendo protagonista su questo fronte. Ormai non è più un segreto l’interessamento reale dei bianconeri nei confronti di Paul Pogba, Angel Di Maria e Ivan Perisic. L’obiettivo dei torinesi è quello di potenziare il più possibile la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri, in modo da tornare subito a competere ai massimi livelli in Serie A e in Champions League.

Ma lo stato attuale in cui navigano le casse societarie impongono dei freni necessari, perciò le grandi occasioni riguardanti i calciatori in scadenza di contratto possono essere molto utili. In tal senso, Marotta ha ricevuto da tempo l’appellativo di maestro. Non a caso, la ‘Beneamata’ sta proseguendo i contatti con l’entourage di Paulo Dybala per portarlo a Milano alla corte di Simone Inzaghi. Le due italiane, dal canto loro, non smettono di guardarsi attorno e avrebbero puntato il mirino anche su un’altra pedina che milita nel nostro campionato ed è in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus e Inter, colpo gratis in A: è di nuovo Derby d’Italia

Il profilo in questione è quello di Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo ancora per poco. L’accordo del classe ’92, infatti, termina il 30 giugno e sicuramente il calciatore abbandonderà la nave neroverde per intraprendere una nuova avventura. Dunque, non ci sarà il prolungamento, con Djuricic che ora è desideroso di sbarcare in una big per mettersi alla prova a livelli superiori.

Il serbo è rimasto fermo per oltre 6 mesi, a causa dell’infortunio serio rimediato il 23 ottobre durante la gara contro il Venezia. Ma le sue qualità restano di pregevole fattura e, a queste condizioni economiche, rappresenta una validissima opzione. Inter e Juventus pare ci pensino seriamente, vedremo in caso chi la spunterà.