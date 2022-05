Neymar alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

La Juventus lavora per potenziare la rosa e, in casa bianconera, circola anche il nome di Neymar per la prossima sessione di calciomercato

La Juventus vuole tornare grande. Non che ora sia piccola intendiamoci, ma conosciamo bene le ambizioni smisurate del club bianconero. Vincere, vincere, vincere e vincere. Questione di mentalità, di storia, di prestigio. Non esiste altra parola nel vocabolario bianconero o, perlomeno, questa è di gran lunga la più importante tra tutte. E non è un caso che la dirigenza sia già molto attiva in ambito di calciomercato, visto che la stagione appena conclusa non ha portato alcun trofeo in bacheca.

Così non va, è evidente. Al di là di cosa si possa pensare della seconda gestione targata Massimiliano Allegri (sicuramente da rivedere), la rosa attuale ha necessità di essere rinforzata in praticamente tutti i reparti. Anche l’attacco, che a breve perderà in un colpo solo due pedine rilevanti quali Paulo Dybala e Alvaro Morata. L’argentino ha già le valigie pronte e dirà addio a parametro zero, mentre lo spagnolo, a meno di sorprese a questo punto, non verrà riscattato dall’Atletico Madrid. Sappiamo che i torinesi, dal canto loro, hanno puntato il mirino sul Paris Saint-Germain, in particolare Angel Di Maria. Attenzione, però, anche all’incredibile pista che porta il nome di Neymar.

Calciomercato Juventus, suggestione Neymar

La stella brasiliana ha raccolto l’ennesimo fallimento in Champions League quest’anno con il club francese e a livello di prestazioni sta deludendo non poco. Tant’è che ha perfino ricevuto i fischi da parte dei propri tifosi. Il classe ’92 è arrivato a Parigi il 3 agosto 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro. Dopo cinque stagioni sotto l’ombra della Tour Eiffel, qualcosa pare essersi incrinato.

Stamane, infatti, ‘L’Equipe’ ha lanciato una clamorosa indiscrezione, rivelando che il PSG, qualora eventuali pretendenti dovessero avanzare un’offerta ritenuta congrua, non si opporrebbe alla cessione del calciatore e lo lascerebbe andare. La notizia attrae inevitabilmente anche la Juventus, ma si tratta soltanto di una suggestione. È bene sottolineare, d’altronde, che l’affare sarebbe estremamente in salita dal punto di vista economico. I parigini vorrebbero almeno 80-90 milioni di euro per privarsi di Neymar (contratto in scadenza giugno 2025) e lo stipendio lordo dell’ex Barcellona ammonta a ben 48 milioni di euro all’anno. Cifre folli, che rendono praticamente impossibile questa operazione.