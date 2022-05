Addio Rabiot, colpo in difesa: scambio in Premier

Adrien Rabiot è pronto a dire addio alla Juventus: il club bianconero è sempre molto attivo tra acquisti e cessioni, scambio da urlo

Aria di rivoluzione in casa Juventus per arrivare a giocatori di altissimo profilo per tornare ad essere protagonisti in vista della prossima Champions. Verso la cessione anche il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che potrebbe essere una pedina di scambio.

Un’altra stagione sottotono per Adrien Rabiot, che potrebbe dire addio alla Juventus visto che il suo contratto in scadenza nel 2023. Una nuova rivoluzione in estate per allestire una rosa sempre più competitiva per dimenticare in fretta le ultime stagioni. Massimiliano Allegri ha stilato già i prossimi colpi, che sono stati comunicati alla società che sta già pensando ai nuovi innesti bianconeri.

Calciomercato, Rabiot verso l’addio: assalto al terzino

Così la Juventus potrebbe pensare ad uno scambio proprio in Premier League: il Chelsea sarebbe sulle tracce sul centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, e così la compagine bianconera sarebbe sul punto di tornare sul terzino italo-brasiliano dei “Blues”, Emerson Palmieri, tornato anche dal prestito al Lione. Un maxi affare per provare ad accontentare tutte le parti coinvolte con il francese che non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale anche in zona gol. Allegri l’ha sempre spronato a fare di più, ma l’ex Psg è pronto a dire addio cambiando aria definitivamente per tornare a gioire. Il terzino della Nazionale italiana potrebbe pensare così al ritorno in Serie A per essere protagonista in maniera totale.