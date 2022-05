La Juve anticipa l’Inter: Fagioli la carta vincente

La Juventus prepara l’anticipo ai danni dell’Inter per un colpo sulla fascia: obiettivo in Serie A e Fagioli carta vincente

Calciomercato estivo che si aprirà ufficialmente tra meno di un mese, ma i club sono già al lavoro per acquisire dei sì prima delle concorrenti. La Juventus in particolare dovrà cercare di colmare diverse lacune per tornare competitiva sia in Italia che in Europa, dopo aver chiuso il primo anno dopo un decennio senza coppe.

In particolare i bianconeri sembrerebbero necessitare di rinforzi sulle corsie esterne difensive. Così il mirino sembrerebbe essere puntato su un giocatore che in Serie A interesserebbe anche all’Inter. Per anticipare i nerazzurri la Juventus potrebbe giocarsi la carta Nicolò Fagioli.

Calciomercato Juventus, anticipo sull’Inter per Udogie: la carta vincente è Fagioli

La Juventus dovrà rivoluzionare la propria rosa per tornare a essere competitiva su tutti i fronti. In particolare servono rinforzi sulla fascia difensiva sinistra, dove Luca Pellegrini e Alex Sandro sembrerebbero non garantire certezze. Così il mirino bianconero sembrerebbe essere puntato su Destiny Udogie, esterno sinistro di proprietà del Verona ma che verrà riscattato dall’Udinese, che ha disputato un’ottima stagione.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter, ma la Juventus avrebbe la carta giusta per anticipare i nerazzurri e mettere a segno il colpo. La carta vincente sarebbe Nicolò Fagioli, che potrebbe essere inserito all’interno dell’affare e che potrebbe sbloccare la situazione a favore della Juventus.