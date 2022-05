Non solo Mkhitaryan: l’Inter ne prende due dalla Roma

L’Inter si prepara al colpo immediato dalla Roma ma oltre e Mkhitaryan c’è anche un altro calciatore giallorosso nel mirino

La Roma è tornata a vincere un trofeo europeo e adesso continua a godersi la festa nella Capitale, dopo i festeggiamenti cominciati ieri in tutta la città ma anche a Tirana.

Intanto, però, la Roma, mentre si gode questo importante trionfo, deve guardarsi le spalle da alcuni club di Serie A che hanno puntato diversi pezzi grossi del club giallorosso. Uno di questi club è l’Inter che intende fare un mini-assalto alla Roma per provare a portare a Milano ben due calciatori. Uno dei giocatori in questione è Henrikh Mkhitaryan, possibile colpo a zero delle prossime ore, l’ennesimo di Beppe Marotta. Ma non è finita qui.

Inter, doppio colpo dalla Roma: Mkhitaryan e Smalling

L’Inter intende chiudere a breve l’affare Mkhitaryan a parametro zero: un affare che porterebbe l’armeno a percepire 3.5 milioni di euro l’anno più bonus per i prossimi due anni. L’ex Arsenal per correttezza aspetterà la proposta di rinnovo della Roma e poi deciderà se accettare di accasarsi al club nerazzurro o meno.

Come raccontato da ‘interlive’, però, l’Inter intende riprovarci anche per Chris Smalling, individuato come profilo ideale per essere la prima alternativa al centrale di difesa che potrebbe essere presto Bremer. Un pò come è stato Ranocchia in questi anni. Smalling ha ancora un anno di contratto con la Roma ma Marotta intende provarci, se pur l’ingaggio di circa 3.5 milioni di euro dell’ex Manchester United renda l’affare piuttosto complicato e tortuoso.