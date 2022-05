Un ex Inter per l’attacco: Allegri ingaggia il duello con i top club

Anche la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere nel mirino Marko Arnautovic, centravanti del Bologna: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a lavorare in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri, reduci da una stagione assolutamente deludente, sono a caccia di nuove certezze per tornare ad alzare trofei in seguito alle delusioni di un’annata segnata, principalmente, da prestazioni non particolarmente eccellenti e da due finali perse sempre contro i rivali dell’Inter di Simone Inzaghi.

A gennaio è infatti arrivata la beffa in Supercoppa Italiana, all’ultimo minuto per un errore da matita rossa di Alex Sandro, mentre a maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, ancora una volta ai supplementari i nerazzurri si sono imposti con una roboante doppietta di Ivan Perisic. L’estate che si prospetta per la Juventus di Massimiliano Allegri sarà segnata da una grande rivoluzione sia in termini di arrivi, con Pogba che potrebbe fare ritorno a Torino dopo l’esperienza non particolarmente positiva al Manchester United, che di partenze, Paulo Dybala ad esempio lascerà a parametro zero la Vecchia Signora.

In attacco la Juventus dovrà fare delle operazioni. Serve assolutamente un centravanti di scorta a Massimiliano Allegri ed attenzione ad un profilo che in questa Serie A ha fatto benissimo. Stiamo parlando dell’austriaco Marko Arnautovic, centravanti del Bologna di Sinisa Mihajlovic, finito nel mirino anche del Milan di Stefano Pioli e con un passato all’Inter, quella del Triplete.

Calciomercato Juventus, occhi su Arnautovic: super concorrenza

Marko Arnautovic, centravanti del Bologna, ha messo a segno 15 gol nell’ultimo campionato italiano di Serie A. Il bomber austriaco, nonostante non sia più giovanissimo, ha dimostrato una grande esperienza e una certa leadership da poter inserire anche all’interno di uno spogliatoio di top players come quello della Juventus di Massimiliano Allegri. La valutazione è di poco inferiore ai 10 milioni di euro e la concorrenza è tostissima, c’è infatti il Milan di Stefano Pioli, ma anche l’Inter sta riflettendo su Arnautovic.