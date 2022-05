CMNEWS | Inter, tesoretto da 35 milioni: asse con la Germania

Parte del tesoretto da rinvestire nel mercato dell’Inter potrebbe arrivare dalle cessioni di due esuberi in Bundesliga

I problemi finanziari dell’Inter costringono Marotta ad un’oculata gestione delle spese. Non è un caso infatti che i nomi principali in orbita nerazzurra siano tutti o quasi parametri zero, come Dybala o Mkhitaryan. Per avere un margine di manovra più ampio serviranno sicuramente delle cessioni.

In particolare sono due gli esuberi che molto probabilmente non faranno parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione. In ambedue i casi si parla di calciatori attualmente in prestito: Valentino Lazaro e Andrea Pinamonti.

Il primo in questa stagione era al Benfica, dove però non ha trovato molto spazio da titolare. L’attaccante azzurro invece ha brillato nell’Empoli di Andreazzoli, arrivando e superando la doppia cifra. Sia per Lazaro che per Pinamonti, però, il destino sembra lontano da Milano. La meta, però, potrebbe essere comune.

Inter, Lazaro e Pinamonti verso la Germania

Stando a quanto appreso dalla redazione di Cmnews, nella sede dell’Inter sarebbe arrivato un intermediario per creare una sorta di asse tra Italia e Germania. Sul piatto sono finiti proprio questi due nomi. Lazaro conosce bene il campionato tedesco, essendo stato prelevato dall’Herta Berlino ed essendoci poi nuovamente ritornato per una stagione con il Borussia Moenchengladbach.

Per quanto riguarda Pinamonti la partenza è meno sicura, ma il bisogno di fare cassa dell’Inter potrebbe essere decisivo per la scelta sul suo futuro. Nell’incontro si è parlato anche della possibilità di proporre anche Pinamonti in Bundesliga, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto.

La sua valutazione dell’attaccante oscilla tra i 20 e i 25 milioni dopo l’ottima stagione appena conclusa, mentre quella dell’esterno austriaco si aggira sui 10 milioni di euro. La Germania è una soluzione per entrambi, ma molto dipenderà anche dalla volontà dei calciatori stessi.

Giorgio Musso