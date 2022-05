Juventus anticipata: Klopp paga la clausola

La Juventus lavora alla prossima sessione di calciomercato estiva, ma Klopp le mette i bastoni tra le ruote: pagata la clausola

Una stagione negativa per la Juventus, con la qualificazione alla prossima Champions League che rimane comunque un punto importante da cui ripartire. Ovviamente per i bianconeri sarà fondamentale la sessione estiva di calciomercato per riuscire a costruire una squadra che possa tornare a vincere in Italia e in Europa.

Servirà almeno un rinforzo per reparto, anche due in alcuni. Così Massimiliano Allegri e la società juventina sono già al lavoro per trovare i profili giusti nel mercato estivo. I piani della Juventus però potrebbero essere intralciati dal Liverpool di Jurgen Klopp, pronto a pagare la clausola per uno degli obiettivi bianconeri.

Calciomercato Juventus, sfuma Gavi: il Liverpool paga la clausola

La Juventus deve tornare a vincere dopo il primo anno dopo un decennio senza vincere nulla. Nel calciomercato estivo, tra i vari reparti da rinforzare, ci sarà certamente il centrocampo, che forse è stato il reparto che più ha deluso in questa stagione. Da tempo i bianconeri sembrerebbero aver messo gli occhi su Gavi, centrocampista del Barcellona classe 2004, che a giugno 2023 vedrà scadere il proprio contratto con i blaugrana.

Ad anticipare la Juventus però sembrerebbe essere il Liverpool. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, i ‘Reds’ sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni presente nel contratto per assicurarsi il talento spagnolo. Il Barcellona sembrerebbe confidare nella volontà del calciatore di rimanere nel club catalano, ma la potenza economica del Liverpool potrebbe prevalere.