Juventus e Milan preallertate: addio dopo la salvezza

Juventus e Milan continuano a sondare il terreno per innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione: può andar via

Un lavoro a tutto tondo per prelevare i migliori talenti in circolazione: Juventus e Milan potrebbero pensare anche al top attaccante proveniente dalla Premier League.

Dopo la salvezza in Premier League, l’attaccante brasiliano dell’Everton, Richarlison, potrebbe dire addio con una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Una crescita graduale diventando anche un punto di riferimento della Nazionale brasiliano: in questa stagione ha realizzato 11 gol conditi da cinque assist vincenti. Il suo futuro potrebbe essere così anche in Italia con Juventus e Milan che continuano a monitorare ogni situazione di mercato.

Calciomercato, Richarlison verso l’addio

Come svelato dal Daily Mail, anche il Real Madrid avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Everton Richarlison. E non solo: sulle tracce anche Tottenham e PSG con la sua valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Juventus e Milan, però, non si lasceranno influenzare continuando così il loro monitoraggio in vista del futuro. Una situazione che sarà più chiara a partire dalle prossime settimane per arrivare così a colpi suggestivi in attacco. Con l’infortunio di Ibrahimovic, il club rossonero è alla ricerca di un valido attaccante per essere competitivo anche in Champions League dopo tante stagioni di fallimento in campo internazionale. Paolo Maldini, nella sua lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport”, ha fatto intendere che con tre innesti di valore i rossoneri potrebbero tornare a dire la loro nella massima competizione europea riservata per i club.