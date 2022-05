Svolta improvvisa per Zaniolo: Juventus e Milan ora lo sanno

Gol decisivo in finale di Conference League per Nicolò Zaniolo, che è tornato ad essere felice dopo due anni di infortuni: svolta decisiva per il futuro

La Roma è tornata a trionfare in Europa con la vittoria della Conference League riuscendo così a riportare un successo internazionale in Italia.

Un nuovo inizio dimenticando il passato: Nicolò Zaniolo e il suo gol decisivo in finale di Conference League ha regalato un nuovo successo alla Roma dopo tantissimi anni. Un trionfo internazionale riuscendo così a riportare in Italia un trofeo di livello assoluto. Dopo una stagione tra alti e bassi, un finale entusiasmante per il talentuoso giocatore giallorosso che è stato decisivo con l’1-0 in finale. Un entusiasmo incredibile che ha espresso anche nell’intervista post-partita dedicandola alla sua famiglia che gli è stato vicino nei momenti più difficili della sua vita.

Ora tante big d’Europa farebbero follie per lui con Juventus e Milan che l’hanno seguito già a lungo. Ma non solo: sulle sue tracce sarebbe piombato anche l’Atletico Madrid visto che le sue caratteristiche si adattano al meglio con le idee di calcio di Diego Simeone.

Calciomercato, Zaniolo dovrà prendere una scelta

Nicolò Zaniolo potrebbe così prendere una decisione in vista della prossima stagione con il suo contratto in scadenza nel giugno 2024. Così ai microfoni di Sky ha rivelato anche dichiarazioni sul suo futuro: “La vita è imprevedibile e vedremo cosa ci riserverà”. Tutto si deciderà nelle prossime settimane arrivando così ad una decisione definitiva: il gol in finale potrebbe cambiare il corso della sua storia.