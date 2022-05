Ora l’addio al Milan è UFFICIALE: annuncio sui social

Adesso è UFFICIALE l’addio a Milan: il big si congeda con un messaggio social ai tifosi

Il Milan conclude il campionato da campione d’Italia, il diciannovesimo della sua storia. Adesso, però, è tempo di concentrarsi sul mercato ma anche dei saluti e, come l’anno scorso era stato per Donnarumma e Calhanoglu, arriva anche il momento dell’addio di Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano ha già firmato col Barcellona e ha giocato, di fatto, un’intera stagione da separato in casa. I tifosi lo hanno contestato parecchio per la scelta di non rinnovare con i rossoneri ma lui ha continuato a dare il massimo per la sua squadra, arrivando a vincere un campionato che inseguiva da diverso tempo. Kessié ha voluto congedarsi nel migliore dei modi attraverso un messaggio a tutti i tifosi attraverso un messaggio Instagram.

Il messaggio social di Kessié ai tifosi del Milan

Il messaggio di Kessié: “Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro “Presidente”. Kessié si prepara a diventare un nuovo calciatore del Barcellona, ai servizi di un maestro come Xavi.