Il Napoli inizia la ricostruzione: UFFICIALE il rinnovo

Il Napoli comincia a mettere i primi mattoncini per la prossima stagione. Un fedelissimo di Spalletti ha già ufficialmente rinnovato

Dopo esser stato in corsa tutto l’anno per lo Scudetto, il Napoli è caduto nel rush finale e si è ‘accontentato’ del terzo posto, oltre che del ritorno in Champions League. A poche settimane dal termine della stagione, De Laurentiis pensa già al futuro, ufficializzando in prima persona un rinnovo di contratto.

Tra i fedelissimi di Spalletti, sebbene a tutti gli effetti una seconda linea, c’è Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha sempre risposto presente quando chiamato in causa e questo gli è valso la riconferma per la prossima stagione. Nel contratto c’era infatti un’opzione per il secondo anno che il Napoli ha deciso di esercitare.

Poco appariscente, ma efficace, mai una parola fuori posto, Juan Jesus ha capito sin da subito il suo ruolo, dimostrando affidabilità e attaccamento. Anche per questi motivi il presidente De Laurentiis gli ha dedicato parole al miele.

Juan Jesus, rinnovo ufficiale: le parole di De Laurentiis

Con un messaggio sul suo profilo Twitter, il numero uno del Napoli ha lodato così il difensore brasiliano. “È un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi”.

Un semplice messaggio che dimostra la fiducia dell’ambiente nei suoi confronti. Juan Jesus è pronto a mettersi a disposizione per il Napoli anche nella prossima stagione.