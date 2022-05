La Roma e Mourinho sognano: Cristiano Ronaldo in giallorosso

Conquistata la Conference League, la Roma studia il clamoroso colpo di mercato: Mourinho vuole Cristiano Ronaldo

Erano 31 anni che la Roma non disputava una finale europa, 10 quelli invece che non vedevano un’italiana trionfare lontano dalla Serie A. Josè Mourinho ha firmato un capolavoro, regalando ai suoi la Conference League nonostante una stagione tutt’altro che esaltante nei confini nazionale. Adesso, però, viene il difficile. Riconfermarsi, portando forze fresche agli ordini dello ‘Special One’ che non aspetta altro che rinforzi di peso per lanciare sempre più in alto la sua Roma.

In vista della sessione estiva di calciomercato che riaprirà i battenti ufficialmente nei prossimi giorni, sono diversi i nomi che circolano, in entrata, per la squadra capitolina. La famiglia Friedkin ci ha preso gusto, vuole continuare a vincere tenendosi più che stretto l’allenatore portoghese per le prossime stagioni.

Cristiano Ronaldo alla Roma: il piano di Friedkin

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, nel vastissimo panorama di nomi che affollano i pensieri della dirigenza giallorossa, uno in particolare potrebbe fare impazzire la tifoseria romanista. Non solo Paulo Dybala, diviso tra i campioni di Conference e l’Inter: il sogno più grande di tutti si chiama Cristiano Ronaldo. Nonostante il ricco contratto fino al 30 giugno 2023 con il Manchester United (con opzione per un’ulteriore annata), il rapporto tra il cinque volte Pallone d’Oro ed i ‘Red Devils’ è ormai incrinato irrimediabilmente.

E chissà che il riunirsi con Mourinho, proprio a Roma, non possa essere una possibilità concreta nelle prossime settimane. Il grande sogno dopo quello che ha portato il trionfo europeo grazie alla rete di Zaniolo: CR7 può rappresentare la ciliegina sulla torta, la sorpresa ‘pazza’ in pieno stile Mourinho.

In questa stagione il 37enne lusitano ha messo a segno 24 gol con 3 assist vincenti in 39 presenze complessive: la Roma lo sogna, non più segretamente.