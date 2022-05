Un altro Nazionale raggiunge Insigne: spunta l’indizio

Un nazionale potrebbe raggiungere Lorenzo Insigne al Toronto: spunta l’indizio

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo e diverse operazioni stanno già per definirsi e ultimarsi. Come quella che porterà Ivan Perisic al Tottenham o Mathias Olivera al Napoli.

Intanto in casa Juventus potrebbe arrivare un altro addio, dopo quelli di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Si tratta di Federico Bernardeschi che, reduce dalla vittoria dell’Europeo in estate con l’Italia, ha vissuto un’altra stagione altalenante alla Juve. Appena 2 gol in stagione tra campionato e coppe e poca incisività anche nelle prestazioni, oltre che nei numeri.

Bernardeschi a Toronto con Insigne: le quote dei bookmaker

Bernardeschi è in scadenza con la Juventus e il 30 giugno sarà libero di scegliere il suo futuro. Le richieste non gli mancano ma secondo i bookmaker Sisal c’è una remota possibilità che possa addirittura cambiare continente.

I bookmaker quotano a 12.00 l’approdo di Bernardeschi in MLS, a Toronto dove raggiungerebbe il compagno di nazionale Lorenzo Insigne, pronto a vivere una nuova esperienza in America dopo l’addio al Napoli. Dopo le tante voci su Domenico Criscito, adesso anche un altro nazionale è stato accostato al Toronto e la possibilità è viva.