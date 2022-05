Cannavaro torna in panchina: doppio affare con Inter e Milan

Il tecnico Fabio Cannavaro potrebbe presto intraprendere una nuova avventura in panchina e realizzare un doppio affare con Inter e Milan

Il valzer delle panchine è già cominciato. Per quanto riguarda la Serie A, l’Udinese a breve dirà addio a Gabriele Cioffi. L’allenatore nativo di Firenze è diretto verso il Verona, che ha annunciato oggi la seperazione con Igor Tudor tramite un comunicato ufficiale.

Tra i profili liberi, inoltre, c’è Fabio Cannavaro, ancora a caccia dell’opportunità giusta per tornare in pista e voglioso di rimettersi nuovamente in gioco quanto prima. L’ex difensore centrale è fermo dall’esperienza vissuta con la Nazionale cinese (ruolo ad interim) nel 2019 e ora sarebbe in corsa per la panchina dell’Espanyol, alla ricerca di un tecnico dopo l’esonero di Vicente Moreno a due giornate dal termine della Liga. Se il passaggio in Spagna dovesse concretizzarsi, Cannavaro potrebbe bussare alle porte di Inter e Milan durante la sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter e Milan, doppio affare con Cannavaro

Stefano Sensi – in prestito secco alla Sampdoria fino a giugno – e Samu Castillejo, in tal senso, sarebbero due papabili operazioni. I calciatori in questione, i cui contratti scadono rispettivamente a giugno 2024 e 2023, non rientrano più nel progetto dei nerazzurri e dei rossoneri ed entrambi sono destinati a dire addio prossimamente. La valutazione complessiva si attesta sui 18 milioni di euro circa. Le loro carriere, dunque, potrebbero proseguire in Spagna sotto la guida di Cannavaro.