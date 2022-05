Allegri stravolge la Juve: salta tutto, c’è Salah

Novità importanti in casa Juventus con la possibilità di arrivare ai migliori calciatori in circolazione: resiste il sogno Salah

Il calciomercato regala sempre gradite sorprese con la Juventus protagonista assoluta anche per arrivare a giocatori top: l’obiettivo resta quello di rinforzare il reparto offensivo dopo l’arrivo a gennaio di Vlahovic.

A centrocampo sembra più vicino il ritorno di Paul Pogba: il centrocampista francese dirà addio al Manchester United liberandosi a parametro zero dal club inglese. In attacco, invece, si è fatto sempre più insistente il nome di Angel Di Maria, che ha salutato i tifosi del PSG nell’ultima sfida della compagine francese. Massimiliano Allegri, però, avrebe fermato tutto visto che il suo sogno è quello di allenare Momo Salah, attualmente impegnato in finale di Champions League contro il Real Madrid.

Il campione egiziano del Liverpool potrebbe dire addio in caso di vittoria con i Reds: già in passato è stato monitorato a lungo. Un pallino suggestivo per lo stesso allenatore livornese che vorrebbe allestire insieme alla società una rosa competitiva.

Calciomercato Juventus, Salah il sogno di Allegri

Aria di rivoluzione per quanto riguarda l’attacco della Juventus: Kean e Bernardeschi andranno via con Morata che è ancora in dubbio visto il riscatto da mettere in atto dall’Atletico Madrid. Allegri vorrebbe così avere a disposizioni profili da urlo, già pronti per competere ad altissimi livelli. Tutto sarà più chiaro dopo la finale di Champions League: già diversi mesi fa è uscita la voce di un possibile addio dello stesso Salah, accostato anche a PSG e Real Madrid. La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per acquisti davvero importanti in vista della prossima stagione.