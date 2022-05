Psg-Real Madrid, testa a testa per il top player in Serie A

Psg-Real Madrid, la sfida tra le due grandi d’Europa ricomincia: sul mercato, entrambe a caccia di un top player in Serie A

Il Real Madrid ha concluso ieri una cavalcata trionfale clamorosa che l’ha portato a vincere la 14esima Champions League della sua storia. E che era cominciata dall’incredibile rimonta negli ottavi di finale contro il Psg. Da lì, la squadra di Ancelotti ha iniziato a costruire un’altra impresa.

L’eliminazione agli ottavi di finale, l’ennesima giunta in maniera prematura per i francesi, che ancora una volta hanno dovuto rinfoderare le ambizioni di vittoria della principale competizione europea, è stata uno smacco terribile. Da cui, il club parigino si è parzialmente rifatto qualche giorno fa, con la conferma, a suon di centinaia di milioni di euro, di Kylian Mbappè, che ormai sembrava sulla via di Madrid. Al Khelaifi e Florentino Perez, ora, affilano le armi per un nuovo duello di mercato. I francesi vogliono confermare una supremazia economica totale, gli spagnoli vogliono ribadire quella sportiva e rifarsi della beffa Mbappè. E così, entrambe guardano in Serie A, per uno dei giocatori più decisivi espressi dal nostro torneo.

Psg-Real Madrid, il duello totale si sposta su Leao

Nel mirino c’è Rafael Leao, che ha trascinato il Milan allo scudetto con 11 reti e 10 assist in campionato. Il portoghese sembra definitivamente esploso ed è normale che gli appetiti delle grandi d’Europa siano pronti a scatenarsi su di lui. I rossoneri contano sulla clausola da 150 milioni di euro per trattenerlo, ma intanto provano a blindarlo ulteriormente con un rinnovo, che però al momento non si intravede. Distanti domanda da parte dell’entourage e offerta da parte del club. Il Psg e il Real, così, possono provarci. ‘Don Balon’ conferma le voci di una possibile offerta dei ‘Blancos’ da 120 milioni di euro, una cifra che i parigini potrebbero provare a pareggiare o a superare.