Pressing su de Vrij: 20 milioni e arriva il sì dell’Inter

Il futuro di Stefan de Vrij è sempre più lontano dai colori nerazzurri: ecco l’offerta per l’addio all’Inter

La stagione dell’Inter ha regalato due nuovi trofei ai tifosi nerazzurri. Coppa Italia e Supercoppa italiana in bacheca mentre lo scudetto è finito sulla sponda rossonera del Naviglio. L’Inter del futuro sta già nascendo. Si ripartirà dalle certezze ma anche da molti cambiamenti, da registrare nell’attuale sessione di calciomercato. Almeno uno dei big di Inzaghi, per risanare i conti del club di Steven Zhang, dovrà partire. Ma non solo. I cambiamenti in uscita potrebbero riguardare anche Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno 2023 con l’Inter e tra i possibili sacrificati durante l’estate.

Il centrale olandese, nei mesi scorsi, è stato accostato a diverse grandi società europee. Adesso la situazione sembra in via di definizione, con l’Inter entrata nell’ottica di una cessione decisamente probabile dell’ex Lazio. I discorsi per il rinnovo sono in standby: il tecnico può quindi davvero convincere il giocatore, e l’Inter, con la giusta offerta nelle prossime settimane di mercato.

La Premier ‘chiama’ de Vrij: 20 milioni e addio Inter

L’Inter non si opporrà in caso di offerta di 20 milioni per il cartellino di Stefan de Vrij, reduce da 41 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente con la maglia nerazzurra. A farsi avanti sarebbe l’Aston Villa che, con Gerrard in prima persona, avrebbe telefonato il difensore per convincerlo ad approdare in Premier League.

Dopo aver avuto una grande influenza su Coutinho e Kamara, adesso il tecnico inglese potrebbe effettivamente essere decisivo anche con il difensore, ottenendo il sì anche dalla ‘Beneamata’ e regalandosi de Vrij. L’olandese vorrebbe una grande squadra in caso di addio all’Inter ma Gerrard può davvero convincerlo a trasferirsi all’Aston Villa.

La società inglese, dopo aver chiuso al 14esimo posto in classifica, vuole lottare per le prime posizioni in Premier: il mercato estivo dell’Aston Villa può vedere l’approdo di de Vrij alla corte di Gerrard.