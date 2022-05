Milik alla Juventus: notizia clamorosa dalla Francia

Arek Milik e la Juventus, un binomio che va avanti ormai da diversi mesi: arriva la clamorosa notizia dalla Francia

Chiusa una stagione decisamente deludente, la Juventus è già proiettata alla prossima. Nei pensieri del club bianconero vi è chiaramente il calciomercato estivo che vedrà non pochi cambiamenti alla rosa a disposizione del tecnico livornese. Allegri vuole vincere e farlo il prima possibile: ecco perchè la Juventus, l’anno prossimo, punterà al vertice sia in Serie A che in Champions League. Dopo gli addii di Dybala, Chiellini e Bernardeschi, è chiaro che la caccia ai sostituti sarà fondamentale. Per l’attacco, soprattutto, manca al momento un affidabile vice Vlahovic che possa affiancare e rimpiazzare all’occorrenza l’ex bomber della Fiorentina arrivato lo scorso gennaio a Torino.

Dei tanti nomi circolati nelle ultime settimane per uno in particolare, dalla Francia, starebbero arrivando novità rilevanti. Si tratta di Arkadiusz Milik, sotto contratto con il Marsiglia e destinato, pare, a lasciare la società transalpina. L’ex Napoli, in questa stagione, ha collezionato 37 presenze tra campionato e coppe, con ben 20 gol e 2 assist vincenti. Riguardo al suo possibile approdo a Torino arriva l’indiscrezione oltralpe.

Milik-Juventus, nuova ipotesi: la situazione

Waldemar Kita, presidente del Nantes, secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’ sarebbe interessato all’acquisto di Arek Milik. Il centravanti polacco, dopo le bella stagione con il Marsiglia con cui è sotto contratto fino al 2024, potrebbe dunque rimanere in Francia. Nonostante le parole di Longoria sulla continuità del progetto e l’importanza dello stesso Milik, la partenza è possibile nelle prossime settimane, con il Nantes che gli permetterebbe di giocare l’Europa League.

Non in prestito, opzione molto difficile, ma a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Il noto potrebbe essere lo stipendio di Milik, che percepisce ben 3,5 milioni di euro all’anno.

La Juventus resta interessata alla finestra, osservando la situazione riguardante il bomber del Marsiglia: dopo essere stato recentemente offerto ai bianconeri, il destino dell’ex napoletano è vicino ad una svolta.