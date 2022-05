Il bomber porta Koulibaly: Juve e Milan a mani vuote

L’offerta del bomber convincere il Napoli a sacrificare Koulibaly: beffa per Juve e Milan

Il calciomercato è molto caldo anche per i difensori e sono diversi i big della Serie A in ballo. Da Alessandro Bastoni, richiesto soprattutto in Premier League, a De Ligt e Koulibaly.

Proprio Kalidou Koulibaly è marcato stretto dal Barcellona ma anche dalla Juventus che cerca un centrale di prima fascia che erediti il posto di Giorgio Chiellini. I bianconeri vogliono sfruttare il contratto in scadenza tra un anno del senegalese che non sembra aver intenzione di rinnovare. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pochi giorni fa ha affermato che non tratterrà il calciatore se non vorrà rimanere. La Juventus deve battere anche la concorrenza del Milan ma una big sembra essersi inserita con una contropartita che potrebbe mandare fuori gioco le due italiane.

Il PSG si inserisce per Koulibaly e offre l’attaccante

Il Paris Saint-Germain non intende lasciarsi scappare Koulibaly e per superare Juventus e Barcellona, ma anche il Milan, ha in mente una contropartita suggestiva per il Napoli. Il club parigino sacrificherebbe Mauro Icardi, in scadenza nel 2024 ma del tutto ai margini del progetto tecnico del PSG.

Icardi ha voglia di tornare in Serie A dopo gli anni alla Sampdoria e soprattutto all’Inter. Un attaccante di livello assoluto che accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi napoletani e che potrebbe convincere De Laurentiis a lasciare andare il suo leader difensivo, beffando sopratutto la squadra di Massimiliano Allegri.