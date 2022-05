Il Real punta Leao: Florentino Perez rilancia con due big

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao: il Real Madrid punta il portoghese e prepara due contropartite

Il Milan è molto attivo sul mercato per rinforzare una rosa che pochi giorni fa si è laureata campione d’Italia ma che necessita di alcuni rinforzi.

Paolo Maldini sta studiando diversi profili, oltre a Divock Origi che a breve sarà un nuovo calciatore rossonero. L’allarme, però, riguarda Rafael Leao che è richiesto da molti top club europei. Il portoghese ha chiuso una stagione strepitosa da 11 gol e 10 assist e non a caso si è laureato MVP della stagione di Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, Leao è concretamente nel mirino del Real Madrid che pochi giorni fa si è laureato campione d’Europa.

Il Real Madrid all’assalto di Leao: Jovic e Asensio per convincere il Milan

La squadra di Ancelotti non è riuscito a chiudere l’affare Mbappé che alla fine ha scelto di rimanere a Parigi dopo una telenovela durata tantissimi mesi. Adesso per Florentino Perez il profilo giusto è proprio quello di Leao. Il portoghese ha una clausola di 150 milioni di euro, cifra troppo alta per le intenzioni del Real.

Ecco perché il piano di Florentino Perez è quello di offrire al Milan due big della rosa, finiti ormai ai margini del progetto, che potrebbero convincere i rossoneri a sacrificare il suo calciatore migliore. Il Real è pronto a offrire Marco Asensio e Luka Jovic, due calciatori che il Milan ha seguito a lungo in passato e che potrebbero arricchire notevolmente il parco attaccanti della squadra di Pioli. Adesso la palla passa ai rossoneri che dovranno valutare se il gioco valga la candela.