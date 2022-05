Doppia tegola per Mancini: due azzurri lasciano il ritiro

A soli due giorni dal prestigioso impegno contro l’Argentina, Roberto Mancini perde due pedine: hanno già lasciato il ritiro

Mancano solamente due giorni alla prima edizione della Finalissima della FIFA che mette di fronte la squadra Campione d’Europa – l’Italia – a quella vincitrice dell’ultima Copa America, ovvero l’Argentina. Il teatro, com’è noto, è il prestigioso impianto di Wembley. In vista dell’impegno contro la nazionale albiceleste, il ct Mancini deve fare i conti col forfait anticipato di due suoi giocatori.

È infatti ufficiale la defezione, per problemi fisici, di due calciatori del reparto offensivo che avrebbero fatto comodo nelle rotazioni d’attacco del commissario tecnico. I due sono indisponibili per le prossime gare – anche per gli impegni in Nations League dunque – e lasceranno nel pomeriggio il raduno della Nazionale per rientrare ai club di appartenenza.

Italia-Argentina, Zaniolo e Kean out

Il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo e quello della Juventus Moise Kean sono i due infortunati di lusso del ritiro azzurro a Coverciano. “L’attaccante della Juventus si è infortunato ieri in allenamento e dopo gli accertamenti fatti oggi è risultato indisponibile. Anche il giocatore della Roma, aggregato ieri insieme agli altri giallorossi, si è presentato acciaccato dopo la finale di Conference League“, si legge sul sito dell’ANSA.