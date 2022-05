Il rinnovo è lontano: la Juve lo toglie alla grande rivale

Una grande rivale della Juventus potrebbe dire addio ad un suo calciatore importante: rinnovo lontano, il club bianconero può approfittarne

La volontà della Juventus è chiara. I nomi che la ‘Vecchia Signora’ sta seguendo/trattando in ambito di calciomercato dimostrano a pieno come ci sia l’intenzione di tornare subito a vincere. Il DNA bianconero stona completamente con le ultime stagioni deludenti, soprattutto quella appena conclusa che non ha aggiunto trofei alla prestigiosa bacheca. Di conseguenza, è necessario intervenire nella prossima campagna acquisti con più di un colpo di peso.

Dusan Vlahovic è stato il regalo anticipato della dirigenza a Massimiliano Allegri, ma non basta. La rosa andrà potenziata in tutti i reparti con elementi che siano in grado di alzare l’asticella. Insomma, calciatori da Juventus, senza compiere follie. Attualmente le opzioni più calde sono Angel Di Maria e Paul Pogba, i quali a breve lasceranno a parametro zero rispettivamente il Paris Saint-Germain e il Manchester United. Non solo attacco e centrocampo, servirà rinforzare pure la retroguardia. Quella di Chiellini è una perdita indubbiamente assai pesante e va trovato un degno erede. Nella lista di Cherubini, in tal senso, è presente – tra gli altri – Kalidou Koulibaly.

Napoli-Koulibaly, rinnovo lontano: può approfittarne la Juventus

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri in conferenza stampa ha alimentato i dubbi sul futuro del centrale senegalese e su quello di Mertens: “Li rispetto, voglio molto bene a entrambi, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione filosoficamente diversa, possa essere un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più“. Il contratto dell’ex Genk è in scadenza giugno 2023 e il patron degli azzurri avrebbe avanzato una proposta sui 3 milioni di euro netti all’anno per il prolungamento, ossia circa la metà dell’ingaggio ad oggi percepito.

Stando a quanto si apprende da ‘Il Mattino’, l’intesa per il nuovo accordo sarebbe piuttosto lontana. Scenario alquanto intricato, che potrebbe favorire la Juventus. I bianconeri apprezzano da tempo il profilo di Koulibaly, il quale sarebbe l’ideale per sopperire alla mancanza di una pedina imprescindibile come Chiellini. I partenopei, dal canto loro, chiedono comunque intorno ai 35-40 milioni di euro per la cessione. Ma la pista senza dubbio va tenuta d’occhio.