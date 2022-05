Juventus e Milan a mani vuote, l’Atletico Madrid lo prende a zero

L’Atletico Madrid di Simeone è pronto a sbarrare la strada a Juventus e Milan: i Colchoneros si prendono il bomber gratis

E’ l’Atletico Madrid di Simeone il grande ostacolo per il colpo a zero di Milan e Juventus. I ‘Colchoneros’ vanno a caccia di un attaccante, considerato l’addio di Luis Suarez, e gli occhi della società spagnola si sono posati su un calciatore della Serie A.

Un problema per Juventus e Milan che hanno la necessità di trovare un rinforzo in avanti. I bianconeri cercano un vice Vlahovic, un attaccante affidabile che possa rimpiazzare il serbo o all’occorrenza giocare insieme a lui. Cercano un attaccante anche i rossoneri che devono fare i conti con la situazione Ibrahimovic e attendono il via libera definitivo per l’arrivo di Origi. Maldini pensa però anche ad un altro arrivo in attacco, un piano che dovrà fare i conti con la concorrenza proveniente da Madrid.

Il nome che fa gola a Simeone è quello di Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino. Il rinnovo, ad oggi, non è ancora arrivato ed allora il ‘Gallo’ diventa un’occasione che diversi club vorrebbero cogliere.

Calciomercato Juventus e Milan, Simeone forte su Belotti

Belotti è un attaccante che fa gola a tante società: negli ultimi giorni si è aggiunto anche il Monza, neopromosso nel massimo campionato. I brianzoli, così come Juventus e Milan, devono però fare i conti con l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’, come si legge su ‘fichajes.com’, sarebbero pronti a rompere gli indugi e portare l’attaccante italiano al Wanda Metropolitano. Un rinforzo gratis per Simeone che sbarrerebbe così la strada alle italiane che hanno messo nel mirino Belotti. Il ‘Gallo’ dal suo canto non ha ancora preso la sua decisione: il Torino aspetta di conoscere la risposta, Juventus, Milan e Monza sono in attesa ma ad avere la meglio potrebbe essere l’Atletico.