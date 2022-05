Tutti pazzi per Maignan: che pericolo dall’Inghilterra

Il Manchester United potrebbe mettere gli occhi su Mike Maignan, estremo difensore del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli si è laureato campione d’Italia dopo una stagione bellissima e combattutissima con l’Inter di Simone Inzaghi, arrivata al secondo posto, e, precedentemente, anche col Napoli di Luciano Spalletti. Una Serie A super divertente contrassegnata da grandi errori individuali, ma anche da giocate di assoluto livello e, a volte, quasi inaspettate, come ad esempio l’assist di un portiere per un gol della sua squadra.

Stiamo parlando del caso di Mike Maignan. Il portierone francese del Milan, arrivato come erede di Donnarumma nella scorsa estate di calciomercato, si è messo in mostra alla grandissima nell’ultima stagione tanto da diventare il miglior estremo difensore sicuramente del torneo e, forse, tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Insomma, un’annata da protagonista senza se e senza ma per Maignan che è stato decisivo anche nel famoso derby di ritorno contro l’Inter di Simone Inzaghi, quando le sue parate furono decisive per la vittoria finale targata Giroud.

Le grandi prestazioni di Maignan non sarebbero passate inosservate neanche all’estero, soprattutto in casa Manchester United. I Red Devils infatti, reduci da una stagione decisamente inferiore a quelle che erano le aspettative, sono pronti ad un restyling completo che potrebbe comprendere anche il portiere e occhio al nome di Maignan per il club inglese che sarà allenato da Erik Ten Hag, ex tecnico dell’Ajax.

Calciomercato, il Manchester United bussa per Maignan

In casa Manchester United, il ciclo di David De Gea, estremo difensore anche della nazionale spagnola, sembra essere arrivato ai titoli di coda. L’ex giocatore dell’Atletico Madrid ha sicuramente fatto bene, ma potrebbe esserci una nuova avventura all’orizzonte che aprirebbe lo spiraglio ad un tentativo proprio per Maignan. Il Milan però crede molto nel francese e, in caso di interessamento dei Red Devils, non sarebbe disposto a scendere sotto i 50-60 milioni di euro per il cartellino dell’ex portiere del Lille.