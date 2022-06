UFFICIALE il ribaltone in Serie A: salta la terza panchina

È saltata un’altra panchina in Serie A, la terza: lo rende noto ufficialmente il club tramite un comunicato, già pronto il sostituto

Dopo Cioffi e Tudor, è saltata la terza panchina in Serie A nel giro di qualche settimana. La prossima stagione presenterà diversi cambiamenti per quanto riguarda gli allenatori e a prendere parte al valzer c’è anche l’Empoli. Si è, infatti, interrotto ufficialmente il rapporto con Aurelio Andreazzoli, che nell’ultimo campionato era riuscito a centrare la salvezza senza patema d’animo, chiudendo al quattordicesimo posto a quota 41 punti.

Il club toscano ha reso pubblica la decisione presa tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito: “Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva – si legga nella nota -. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale“.

Empoli, UFFICIALE l’addio di Andreazzoli: al suo posto Zanetti

L’Empoli, dal canto suo, si è già assicurato il sostituto. Si tratta di Paolo Zanetti, che ha da poco risolto il contratto col Venezia dopo essere stato esonerato a 4 giornate dal termine del campionato. Sarà un ritorno ma sotto altre vesti, con Zanetti che ha militato nel club toscano da calciatore tra il 2003 e il 2006. Il classe ’82 prenderà il posto di Andreazzoli: le parti sono vicinissime e per l’annuncio è ormai solo questione di ore.