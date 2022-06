Torna in panchina, firma ad un passo: Gattuso ha scelto

L’ex tecnico della Fiorentina, rimasto fermo per l’intera stagione appena conclusa, potrebbe aver trovato una nuova panchina

È ufficialmente iniziato il valzer delle panchine. Dopo i grandi stravolgimenti della scorsa stagione – quando tutte le big, ad eccezione del Milan, hanno visto un cambio alla guida tecnica – anche nel prossimo calciomercato molti allenatori si apprestano a cambiare club. O ad essere assunti da una nuova società dopo un anno di pausa.

A 10 giorni dalla fine del campionato, già due società – Udinese e Verona – hanno ufficializzato l’addio ai tecnici che le hanno guidate – per giunta con ottimi risultati nella stagione 2021/22. In Serie B il Brescia ha formalizzato l’addio a Flippo Inzaghi, mentre Fabio Pecchia ha dato le sue dimissioni da tecnico della Cremonese. In tutto ciò alcuni disoccupati di lusso – in primis Gennato Gattuso, che interruppe dopo meno di un mese il rapporto lavorativo con la Fiorentina – è ancora alla ricerca di una squadra. La ‘caccia’ sembra essere giunta alla sua conclusione.

Gattuso-Valencia, pista bollente: firma vicina

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it , il tecnico calabrese sarebbe ad un passo dal firmare un accordo biennale col Valencia. Il club spagnolo, che ha terminato al nono posto l’ultimo campionato perdendo la finale di Copa del Rey col Betis Siviglia, sarebbe sul punto di salutare José Bordalás dopo appena un anno trascorso sulla panchina dei ‘Murcielagos’.

L’agente di Gattuso, Jorge Mendes, è vicino a chiudere l’accordo con la società di Peter Lim. Per l’allenatore italiano si prospetta dunque il ritorno in panchina, alla guida di una società prestigiosa e con grandi ambizioni.