Calciomercato Juve, carta Arthur: nuovo scambio in Premier League

Carta Arthur per la Juventus in vista della sessione estiva di calciomercato: l’ipotesi di scambio in Premier League. Tutti i dettagli

Il nome di Arthur è in cima alla lista dei possibile partenti in casa Juventus. Per il centrocampista brasiliano, salvo sorprese, sarà addio ai bianconeri dopo due stagioni deludenti sotto tutti i punti di vista.

“A gennaio siamo stati vicini ad andar via, all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente. I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”. Recentemente, parlando del suo assistito, l’agente Federico Pastorello aveva di fatto sancito l’addio al club bianconero in estate. L’ex Barcellona ha mercato soprattutto in Premier League, con l’Arsenal in primissima fila, ma non solo.

Calciomercato Juve, l’ipotesi di scambio con il Manchester City

Uno degli ultimi nomi accostati alla Juventus per rinforzare la difesa è quello di Laporte, centrale in forza al Manchester City. Lo spagnolo ha una valutazione piuttosto alta, di almeno 30-40 milioni di euro, e sul tavolo dei Citizens potrebbe così finire l’ipotesi di scambio con Arthur. L’ex Barça è un profilo gradito a Guardiola e ha una valutazione simile. Staremo a vedere.