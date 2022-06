Juventus, ‘scippo’ dalla Spagna: Monchi si inserisce

La Juventus pianifica i colpi di calciomercato, ma uno di questi potrebbe essere ‘scippato’ da Monchi e il Siviglia

Tornare grandi sarà il dictat della Juventus nella prossima stagione. I bianconeri, che per la prima volta dopo 11 anni hanno chiuso la stagione senza trofei, nel calciomercato estivo dovranno cercare di migliorare la propria rosa per tornare in vetta alla Serie A e cercare di alzare l’asticella anche in Champions League.

Uno dei giocatori messi nel mirino dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri potrebbe però essere ‘scippato’ dal Siviglia. Infatti anche il club spagnolo si sarebbe inserito alla corsa per l’esterno offensivo su cui anche la Juventus ha messo gli occhi da tempo.

Calciomercato Juventus, si complica Kostic: inserimento del Siviglia

La Juventus dovrà rinforzare diversi reparti per riuscire a costruire una squadra che possa tornare a vincere in Italia e in Europa. Tra i vari giocatori nel mirino bianconero ci sarebbe anche Filip Kostic, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte che tra un anno vedrà scadere il proprio contratto. La Juventus però sembrerebbe non essere l’unica società ad aver messo nel mirino il serbo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, anche il Siviglia si sarebbe unito alla corsa per Kostic. L’esterno dell’Eintracht Francoforte sarebbe valutato circa 15-20 milioni e il club spagnolo sembrerebbe fare sul serio. Dunque la Juventus dovrà guardarsi dalle mosse di Monchi se vorrà assicurarsi Kostic.