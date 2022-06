Il Milan fa sul serio per Zaniolo: “50 milioni”

Il Milan è intenzionato concretamente ad acquistare il cartellino di Zaniolo, che resta nel radar della Juventus: prima offerta alla Roma

Il futuro di Nicolò Zaniolo è tutto da scrivere. Il rinnovo del contratto del classe ’99, in scadenza giugno 2024, non è una priorità per la Roma. Il club giallorosso, infatti, è disposto ad ascoltare le offerte delle pretendenti all’ex Inter e considererebbe (a determinate condizioni) una cessione. In Serie A Milan e Juventus hanno mostrato interesse nei confronti del calciatore di La Spezia.

Il passo in avanti concreto, finora, sarebbe arrivato dai rossoneri, da poco passati a RedBird. Il ‘Diavolo’ avrebbe già avanzato una proposta ai capitolini da 25 milioni di euro cash, che potrebbero salire fino a 30, più il cartellino di Saelemaekers, valutato intorno ai 15-20 milioni. La Roma, dal canto suo, avrebbe rifiutato, ma le parti in causa continueranno a trattare per cercare di raggiungere un’intesa definitiva. Sull’argomento in questione si è espresso così il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’: “La Roma non considera Zaniolo come un giocatore imprescindibile. Di fronte ad un’offerta importante, farebbe delle valutazioni. Il calciatore è molto affascinato dall’idea di giocare per il Milan. Vedremo come evolverà il tutto, ma questi sono segnali significativi. Zaniolo è un obiettivo vero del Milan“.

Calciomercato Milan, prima offerta per Zaniolo: “Valutazione di 50 milioni”

Sempre a ‘Radio Radio ha parlato anche il giornalista Sandro Sabatini: “Zaniolo ha una valutazione di 50 milioni di euro. Non si va oltre, vista la scadenza del contratto giugno 2024. Mi sembra una valutazione congrua. Tecnicamente parlando, Zaniolo è di gran lunga meglio di Saelemaekers. La Roma lo ha messo sul mercato e l’offerta del Milan di cui si sta parlando secondo me è giusta“.

Infine, pure il giornalista Furio Focolari ha detto la sua, durante la trasmissione radiofonica, sulla possibile operazione: “Zaniolo non dovrebbe essere ceduto. Stiamo aspettando che torni quello di un tempo. È chiaro, però, che l’attuale rendimento è nettamente inferiore rispetto a quello di Saelemaekers. Ma noi sappiamo che lui può essere molto di più. La scommessa su Zaniolo dovrebbe farla la Roma“.