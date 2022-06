Calciomercato Milan, primo colpo per Pioli: conferma UFFICIALE

Il Milan si prepara a mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione e arriva la conferma ufficiale dal giocatore

L’apertura ufficiale del calciomercato estivo è ormai alle porte e il Milan lavora per confermarsi in Italia e tornare a vincere anche in Europa. La vittoria dello scudetto potrebbe dare ai rossoneri una marcia in più nei trasferimenti estivi, mentre la società cerca rinforzi per migliorare la rosa di Pioli.

Da tempo il Milan ha messo gli occhi su Noa Lang, esterno offensivo del Club Bruges pronto al grande salto in una big europea. A confermare l’interesse del Milan e il suo futuro è stato il giocatore stesso.

Calciomercato Milan, Lang conferma: “Non mi rivedrete in Belgio”

Il Milan, dopo la grande festa per la vittoria dello scudetto, si prepara a un’importante campagna estiva di calciomercato. Tra i giocatori che i rossoneri hanno messo nel mirino c’è Noa Lang, ala del Club Bruges che in questa stagione ha collezionato 48 presenze con 9 gol e 15 assist all’attivo.

Proprio il calciatore ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’ svelando: “Non mi rivedrete certamente in Belgio nella prossima stagione. Ora voglio un club che giochi la Champions League e possa puntare al top. Non subito il Real Madrid, naturalmente, ho 22 anni e ho tutto il tempo. Ma sono sicuro che arriverò al top”. Poi sul Milan afferma: “Non posso negare che sia interessato. Il Bruges vuole 30 milioni, io credo che 25 siano già una buona cifra. In un anno e mezzo, parliamo di un utile di 19 milioni per loro. Non possono trattenermi oltre e negarmi un trasferimento da sogno, in Belgio non ho più niente da imparare. Le mie statistiche parlano da sol