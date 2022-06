‘Nuovo Boateng’ per l’Inter: è l’erede di Bastoni

L’Inter ha individuato l’eventuale erede di Alessandro Bastoni: gli scout pescano in Germania

L’Inter è una delle squadre più attive in Italia sul fronte calciomercato. I nerazzurri hanno diverse situazioni in ballo, dai possibili arrivi di Dybala, Mkhitaryan e Lukaku alle cessioni di Vidal, Sanchez e non solo.

L’Inter ha già salutato Ivan Perisic che ha raggiunto Antonio Conte al Tottenham. Adesso la società ha bisogno di fare una cessione di almeno 50-60 milioni per poter poi investire sul mercato in entrata. Tra i pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi ci sono naturalmente Barella e Lautaro Martinez ma anche Alessandro Bastoni che è richiesto soprattutto in Premier League. Proprio il difensore ex Atalanta potrebbe essere il sacrificabile dell’Inter. Sarebbe certamente un’altra perdita pesante dopo quella di Perisic e dopo quelle di Hakimi e Lukaku la scorsa estate. Beppe Marotta, però, si sta già muovendo per, eventualmente, sostituirlo.

L’Inter individua l’erede di Bastoni: sondaggio per Bella-Kotchap

Nell’eventualità che Bastoni lasci l’Inter, la società avrebbe individuato il sostituto come braccetto di sinistra da alternare con Dimarco. Si tratta di Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco (nato a Parigi) classe 2001. Dal 2017 milita in Bundesliga dove veste la maglia del Bochum ed è già nel giro nella nazionale U21 della Germania.

Come riportato da ‘ran.de’, di recente gli scout nerazzurri si sono recati sul posto per vedere da vicino il giovane 20enne. Bella Kotchap, considerato il nuovo Jerome Boateng, ha affermato di non essere focalizzato sul mercato ma solo sull’Under-21. In scadenza nel 2024, il tedesco ha una valutazione di circa 8 milioni di euro. Un profilo che l’Inter sta seguendo con particolare interesse.