Tutto su de Ligt: il due per uno può convincere la Juve

La Juventus continua a fare progetti da urlo in vista della prossima stagione: assalto totale anche al centrale olandese de Ligt, la strategia

Novità interessanti sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni in casa Juventus: de Ligt resta sempre nel mirino delle big d’Europa, il maxi affare possibile dalla Premier League.

Primi giorni di movimenti assoluti: tanti i profili nel mirino della Juventus che continua a lavorare in vista della prossima stagione. Allegri avrebbe chiesto giocatori funzionali al suo progetto per tornare ad essere protagonisti in campo internazionale. Il club bianconero potrebbe pensare anche al colpo in attacco proveniente dal Chelsea con Timo Werner, che avrebbe intenzione di tornare ad essere felice. Come riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe pensando al suo profilo, ma il piano A resta sempre il riscatto di Morata dall’Atletico: tutto dipenderà dalle cifre.

Calciomercato, il maxi affare: c’è anche de Ligt

Il Chelsea potrebbe così pensare al maxi affare inserendo nell’affare l’altro obiettivo bianconero, Jorginho, che potrebbe lasciare la Premier per fare il suo ritorno in Italia. Tutto sarebbe orientato a preparare il terreno per arrivare al centrale olandese de Ligt: un’idea suggestiva in vista della prossima stagione per andare a puntellare posizioni di campo di rilievo. Un maxi affare da urlo per la Juventus che vorrebbe rinforzare, in primis, il reparto offensivo per provare a tornare competitiva in Italia e in Champions League dopo anni avari di successi.