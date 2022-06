La Juve tifa Galles per il Mondiale: ritorno sorprendente per Ramsey

Continua a tenere banco in casa Juventus la cessione di Aaron Ramsey. Nel suo futuro potrebbe esserci un romantico ritorno

Tra i vari esuberi che la dirigenza bianconera deve piazzare per sfoltire rosa e monte ingaggi c’è sicuramente Ramsey. La sua avventura a Torino è stata costellata di moltissimi infortuni che ne hanno condizionato negativamente il rendimento e, più in generale, le presenze.

Ciò su cui spera la Juventus è che il Galles riesca a qualificarsi per i mondiali in Qatar. A Bale e compagni resta solamente lo scoglio Ucraina, fresca di vittoria con la Scozia. La partita si giocherà domenica 5 giugno e chi vincerà staccherà l’ultimo pass per i mondiali.

Se il Galles dovesse riuscire a vincere sicuramente per Ramsey ci sarà la necessità di trovare un club dove giocare per prepararsi alla competizione. In questo modo per la Juventus sarebbe molto più facile da piazzare, data anche la volontà del calciatore.

Ramsey, Mondiale decisivo per il futuro: l’ipotesi

Al momento, però, non ci sono molte possibilità sul piatto. Di sicuro non verrà riscattato dai Rangers, squadra in cui ha militato quest’anno, dove ha collezionato solamente cinque presenze. Sullo sfondo, però, è spuntata una romantica possibilità.

Tra le neopromosse in Premier League c’è anche il Nottingham Forest, storica squadra inglese che vanta nel palmares anche due Coppe dei Campioni. Quando il cartellino di Ramsey era ancora di proprietà dell’Arsenal, club dove ha mostrato le cose migliori, il centrocampista ha fatto un’esperienza di qualche mese proprio a Nottingham (annata 2010-2011) dove ha messo a referto cinque presenze.

La possibilità di un ritorno in uno dei club che lo ha forgiato in Inghilterra non è un’opzione da escludere a priori. La società sta cercando giocatori di esperienza e pronti per la categoria e Ramsey è una valida soluzione. Molto, però, dipenderà anche dall’esito della partita di domenica: tra qualche giorno il destino del gallese sarà più chiaro.