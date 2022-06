Nuovo assalto a Milinkovic-Savic: c’è il prezzo per il sì

Al centro del calciomercato della Lazio ovviamente c’è Sergej Milinkovic-Savic. Nuovo assalto e stabilito il prezzo per l’addio

Manca circa un mese all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma le trattative sono già entrati nel vivo. In casa Lazio serviranno sicuramente diversi rinforzi a Maurizio Sarri per puntare al ritorno in Champions League il prossimo anno e magari non solo.

Anche la questione cessioni sarà fondamentale per il calciomercato biancoceleste, soprattutto perché in rosa c’è un top player come Sergej Milinkovic-Savic, corteggiato da diverse società da molto tempo. La Juventus, con il probabile ritorno di Paul Pogba, sarebbe tagliata fuori dalla corsa al centrocampista serbo. Così un nuovo assalto potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Il top club di Premier League conosce il prezzo e potrebbe puntare Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, assalto United: 70 milioni per Milinkovic-Savic

Altra stagione strepitosa di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A. 11 gol e 11 assist nel campionato italiano, che ancora una volta portano il centrocampista serbo ha essere tra i migliori della stagione. Come da qualche anno a questa parte, Milinkovic-Savic sarà nuovamente protagonista del calciomercato estivo della Lazio, con diversi top club sulle sue tracce.

Anche la Juventus ha osservato per diverso tempo il calciatore biancoceleste, ma con il possibile arrivo di Pogba potrebbe defilarsi dalla corsa. Secondo quanto riportato da ‘footballtransfers.com’ però, a tornare alla carica potrebbe essere il Manchester United. Qualora Ten Hag non riuscisse ad arrivare a Frenkie De Jong del Barcellona, il tecnico olandese potrebbe spostare il mirino proprio su Milinkovic-Savic. Il prezzo per strappare Milinkovic alla Lazio potrebbe essere di circa 59,3 milioni di sterline, ovvero 70 milioni di euro. Dunque il Manchester United potrebbe essere il top club con maggiori possibilità di acquistare Milinkovic-Savic in estate.