Zaniolo al Milan, la risposta provocatoria di Mourinho

Zaniolo può essere uno dei colpi del Milan targato Red Bull ma da Roma arriva la risposta provocatoria di Mourinho: che richiesta

Potrebbe essere Nicolò Zaniolo il primo colpo del Milan targato Red Bird. Il passaggio di proprietà è stato ufficializzato ieri e Cardinale, il numero uno del fondo americano, ha chiarito le sue ambizioni: continuare a vincere.

Per farlo servirà anche operare sul mercato e uno dei nomi ‘caldi’ in ottica rossonera è proprio Nicolò Zaniolo. Il calciatore è stato il protagonista della vittoria della Roma in Conference League: tripletta ai quarti, gol vittoria in finale contro il Feyenoord. Gol che potrebbero non bastare a farne uno dei perni della Roma del futuro. Non è incedibile il 22enne di Massa che potrebbe essere uno dei ‘sacrificati’ nell’estate capitolina.

A lui pensa il Milan che cerca volti nuovi nel reparto offensivo. Zaniolo sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 adottato da Pioli ma per i rossoneri sarà necessario trovare un accordo con la Roma. Si parla di una valutazione di 50 milioni di euro, ma anche della possibilità di inserire come contropartita Saelemaekers.

Calciomercato Milan, la richiesta di Mourinho per Zaniolo

Una proposta che potrebbe anche allettare la Roma che, come detto, non alzerà le barricate per trattenere Zaniolo. Questo però non significa darlo via a qualunque costo. Anzi, Mourinho è pronto ad alzare la posta per dare il via libera alla cessione del calciatore al Milan.

Così i rossoneri potrebbero vedersi chiedere in cambio del giallorosso Sandro Tonali, uno dei protagonisti dello scudetto milanista. Una richiesta sicuramente provocatoria e che difficilmente potrebbe portare alla buona riuscita dell’affare, considerato che l’ex Brescia è uno dei pilastri della squadra di Pioli. Resta quindi da vedere fino a dove si spingerà il Milan per Zaniolo e quale sarà la risposta di Mourinho.