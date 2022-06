Mkhitaryan tra Roma e Inter: arriva l’ultimatum

La Roma e l’Inter continuano a contendersi Henrikh Mkhitaryan: da una parte il rinnovo e dall’altra i nerazzurri. Arriva l’ultimatum

Il calciomercato di Roma e Inter in questa prima fase, prima che la sessione per i trasferimenti apra ufficialmente, si è intrecciato su diversi giocatori. Uno su tutti Henrikh Mkhitaryan, centrocampista in scadenza di contratto con i giallorossi e molto corteggiato dai nerazzurri.

Come riportato da Calciomercato.it l’Inter ha già raggiunto un accordo con il giocatore offrendogli un contratto biennale, mentre la controproposta della Roma sarebbe un contratto di un anno con opzione per il secondo. Entrambi i club dunque attendono la decisione del calciatore armeno, ma arriva un ultimatum.

Calciomercato, futuro Mkhitaryan: arriva l’ultimatum della Roma

Inter o Roma, questo è il dilemma che affligge Henrikh Mkhitaryan in questi giorni che precedono l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e dunque anche la scadenza del suo contratto con i giallorossi. Al momento sembrerebbero essere avanti i nerazzurri, ma fino alla decisione finale dell’armeno tutto potrebbe cambiare.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la Roma avrebbe posto un ultimatum a Mkhitaryan. Entro martedì l’armeno dovrà accettare o rifiutare la proposta giallorossa, altrimenti questa scadrà. Dunque in pochi giorni potrebbe essere svelato il futuro di Mkhitaryan.