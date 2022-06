Duello totale fra Inter e Juventus per il difensore centrale: che sfida

L’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri avrebbero messo il mirino sul profilo di Nico Elvedi, difensore centrale del Gladbach: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri hanno vissuto due stagioni radicalmente differenti.

I nerazzurri, reduci da un semi-smantellamento nella scorsa estate di calciomercato, sono riusciti a costruire una rosa in grado di essere molto competitiva a livello nazionale e, con Simone Inzaghi al timone nella sua prima esperienza in un top club, hanno trionfato in due competizioni: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Due finalissime vinte proprio contro la rivale storica della Juventus di Massimiliano Allegri che invece, in questa annata che si è appena conclusa, non è mai riuscita a trovare una sua vera e propria identità e ha chiuso senza titoli. Entrambi i club sono comunque al lavoro in vista del primo luglio e dell’apertura della finestra dei trasferimenti con la Beneamata che potrebbe salutare Stefan de Vrij, difensore centrale olandese in scadenza nel 2023, e la Vecchia Signora che ha bisogno di un vero e proprio restyling dietro visto anche l’addio di Giorgio Chiellini.

Nel mirino dei due top club del campionato italiano di Serie A, proprio in merito a questo discorso, potrebbe finire il profilo di Nico Elvedi, difensore centrale svizzero del Gladbach valutato circa 20 milioni di euro e con un contratto in scadenza con la società tedesca nel 2024.

Calciomercato Inter e Juventus, caccia aperta per Elvedi

Nico Elvedi, per caratteristiche e una massiccia struttura fisica, sarebbe il nome ideale per l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Lo svizzero, che in questa stagione non è stato sempre al centro del progetto tecnico della sua squadra, potrebbe essere quindi il profilo giusto come comprimario per le due storiche rivali che potrebbero ingaggiare un derby d’Italia, stavolta in sede di trattative, per assicurarsi il profilo di Elvedi.