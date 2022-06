Nostalgia Mancini, l’idea che lo allontana dalla Nazionale

Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non sta attraversando un ottimo momento: ora potrebbe cambiare tutto incredibilmente

L’Italia non entusiasma più: ancora una sconfitta contro l’Argentina dopo quella contro la Macedonia del Nord. In pochi mesi si è passati dal successo all’Europa a prestazioni da dimenticare: ora lo stesso Ct Mancini potrebbe cambiare idea.

Come riportato anche dall’edizione de “Il Messaggero” lo stesso Ct dell’Italia ha svelato al termine della sconfitta contro l’Albiceleste: “Mi manca lavorare ogni giorno”. La routine per il selezionatore di Jesi è una dinamica fondamentale, ma il suo contratto valido fino al 2026 potrebbe complicare le cose.

Al momento ci sarebbe sempre la suggestione PSG, alla ricerca di un valido allenatore per sostituire Pochettino che è in sella ancora sulla panchina della compagine francese. La dirigenza sta vagliando così anche diverse possibilità, come Zidane e Thiago Motta, ma come terzo nome sulla lista ci sarebbe anche quello del Ct della Nazionale italiana.

Mancini, dubbio Nazionale: cosa succederà?

Al momento i problemi principali riguardando la mancanza di italiani pronti per il salto di qualità: tanti giovani non giocano con continuità nel campionato italiano. C’è una difficoltà oggettivo per il Ct Mancini, che non può puntare su diversi prospetti interessanti visto che peccano di esperienza. Il suo futuro resta in bilico visto che il contratto fino al 2026 lo tiene blindato ancora per diverso tempo alla guida della Nazionale. In caso di nuovi risultati negativi, potrebbe arrivare il ribaltone.