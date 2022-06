Salernitana, comunicato UFFICIALE: Nicola rinnova

La Salernitana annuncia il rinnovo ufficiale di Davide Nicola

La Salernitana ha vissuto giorni turbolenti per l’improvvisa separazione da Walter Sabatini che non sarà più il direttore sportivo del club granata.

Sabatini era stato il vero autore del miracolo della salvezza poi portato a termine da Davide Nicola. Le geniali mosse di mercato a gennaio che hanno portato agli arrivi di Fazio, Verdi, Perotti e non solo portano il nome di Walter Sabatini. Proprio la separazione col club lasciava pensare ad un possibile addio anche di Nicola, ma oggi il club ha diramato un comunicato proprio sull’allenatore.

Nicola rinnova: il comunicato della Salernitana

La Salernitana ha trovato l’accordo per il rinnovo di Davide Nicola che avrà la possibilità di preparare la stagione dall’inizio e non a stagione in corso come spesso gli è capitato, ritrovandosi a risanare situazioni quasi impossibili. Il comunicato del club granata.

“L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davide Nicola e il suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino. La Società esprime piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mister Nicola e al suo staff il percorso intrapreso con successo nella scorsa stagione e augura a tutti un buon lavoro”.