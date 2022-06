Dybala-Inter a rischio: super offerta dalla Premier

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala: l’attaccante argentino dovrà prendere una decisione in tempi brevi

Tutto cambia improvvisamente: l’Inter sta provando a mettere a segno un colpo da novanta con Dybala, che non ha comunicato la sua decisione ufficiale.

Come svelato dal tabloid inglese “Daily Express” ci sarebbero le sirene inglesi per l’attaccante argentino, liberatosi a zero dalla Juventus, Paulo Dybala. Arsenal e Tottenham potrebbero pensare a lui per rinforzare il loro reparto offensivo, ma l’obiettivo de “La Joya”, in gol anche contro l’Italia, sarebbe quello di restare in Italia: l’Inter è sempre in pole, ma la proposta dei Gunners potrebbe essere più ricca con 7 milioni di euro netti più bonus per i prossimi quattro anni.

Anche il Tottenham arriverebbe a quelle cifre molto tranquillamente per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La società nerazzurra cercherà di chiudere il colpo a parametro zero: Dybala è il favorito a vestire la maglia dell’Inter arrivando così alla sua permanenza in massima serie.

Dybala, futuro ancora in bilico: la decisione definitiva

L’Inter continuerà a lavorare per Dybala in vista del futuro per regalare un innesto da urlo a Simone Inzaghi: nel 3-5-2 dello stesso allenatore piacentino, il talentuoso giocatore argentino agirebbe da seconda punta alle spalle dell’ariete. La società nerazzurra starebbe facendo di tutto anche per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, ma l’affare con il Chelsea sarebbe più complicato del previsto.