Bastoni e non solo: Conte ‘scippa’ l’Inter con più di 100 milioni

L’Inter continua a monitorare le opportunità di calciomercato tra entrate ed uscite: Conte pensa a Bastoni e all’altro super colpo

Sirene dall’estero per l’Inter targata Simone Inzaghi: proprio l’ex allenatore dei nerazzurri potrebbe preparare l’assalto in vista della prossima stagione.

Dopo il ritorno in Champions League del Tottenham grazie all’ottimo lavoro dell’allenatore italiano, lo stesso Conte avrebbe in mente di rinforzare il reparto difensivo con il centrale della Nazionale italiana, Alessandro Bastoni, offrendo circa 60 milioni di euro. Il difensore nerazzurro farà parte per tanti anni dell’Italia dopo l’addio di Giorgio Chiellini: sulle sue tracce già da tempo c’è l’ombra di Antonio Conte.

Calcimomercato, c’è anche Lukaku nel mirino di Conte

Ma non solo: Romelu Lukaku vorrebbe andare via dal Chelsea dopo una stagione da dimenticare dopo la gestione di Thomas Tuchel. L’attaccante belga sarebbe entusiasta di tornare anche all’Inter, ma le sue migliori annate le ha vissute proprio con lo stesso Conte, che potrebbe richiamarlo a seguirlo al Tottenham. Con uno scambio super più una parte in cash, potrebbe convincere la dirigenza dei Blues a lasciarlo partire in estate: Lukaku ha voglia di tornare protagonista e così sarebbe felice di riabbracciare il suo ex allenatore. Una doppia operazione da urlo da circa 100 milioni di euro con gli Spurs che intendono tornare protagonisti anche in Champions League. Un’idea suggestiva quella del belga che non vede l’ora di lasciare il Chelsea dopo una stagione travagliata dopo aver collezionato tante panchine.