Tentativo per Sensi: l’Inter rilancia con lo scambio

Stefano Sensi potrebbe tornare a essere uno dei protagonisti del calciomercato estivo: l’Inter tenta lo scambio in Serie A

Il futuro di molti calciatori si deciderà in queste settimane, prima che il calciomercato estivo apra ufficialmente. In casa Inter, oltre a colpi stellari come Lukaku e Dybala, si pensa anche al futuro di alcuni esuberi come Stefano Sensi. Il centrocampista a gennaio è stato girato in prestito alla Sampdoria, dove è riuscito comunque a mostrare il suo talento e fare una buona seconda parte di stagione.

Nei piani dell’Inter però non ci sarebbe più spazio per Sensi, così potrebbe diventare una pedina di scambio importante per i nerazzurri. Interesse per il centrocampista in Serie A e Inter che potrebbe tentare lo scambio alla pari.

Calciomercato Inter, la Fiorentina mette nel mirino sensi: scambio con Milenkovic

Per Stefano Sensi non c’è più spazio nell’Inter, e questo si era già capito a gennaio, quando il centrocampista è stato girato in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione. Così durante la sessione estiva potrebbe trovare una nuova sistemazione, visto che le estimatrici non mancano.

In particolare sembrerebbe aver messo gli occhi su Sensi la Fiorentina, che con il riscatto di Torreira in bilico potrebbe aver bisogno di rinforzi a centrocampo. Così l’Inter potrebbe approfittarne e rilanciare lo scambio alla pari da 12-15 milioni con Nikola Milenkovic, difensore centrale con contratto in scadenza nel 2023 che piace molto anche alla Juventus. I ‘viola’ però sembrerebbero orientati verso il prestito con diritto di riscatto e dunque lo scambio non sarebbe una soluzione accettabile.