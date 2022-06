Inter scatenata: tre UFFICIALITÀ in arrivo

L’Inter parte in quarta in questa sessione estiva di calciomercato e si prepara a tre ufficialità di tre colpi diversi

Il secondo scudetto consecutivo, il ventesimo della storia per l‘Inter, è sfumato per un nulla. Adesso per la società nerazzurra è il momento di colmare le lacune e cercare di costruire una squadra che possa tornare a vincere in Italia e fare sempre meglio in Europa.

Così, con la sessione estiva di calciomercato che si aprirà tra meno di un mese, l’Inter anticipa i tempi e mette a segno i primi tre colpi in vista della nuova stagione. Si attendono infatti ben tre ufficialità in casa Inter.

Calciomercato Inter, da Mkhitaryan ad Handanovic: tre ufficialità per i nerazzurri

Tre colpi per infiammare l’estate in attesa che il calciomercato apri ufficialmente per l’Inter. Infatti i nerazzurri hanno già programmato tre colpi, per i quali mancherebbe solamente l’ufficialità. Il primo riguarda Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno ha rifiutato l’offerta di rinnovo della Roma e ha scelto i nerazzurri come nuova avventura per giocare in Champions League.

Gli altri due colpi invece saranno due importanti rinnovo. Il primo sarà quello del capitano, Samir Handanovic, che nonostante l’arrivo di Onana tra i pali rinnoverà il proprio contratto con l’Inter. Mentre il secondo sarà quello di Simone Inzaghi, che nonostante lo scudetto mancato ha disputato un’ottima stagione e sarà confermato sulla panchina dell’Inter. Dunque un triplo sì per ripartire verso nuove vittorie.