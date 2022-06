Assalto a Mancini: super contratto e addio Nazionale

Il futuro di Roberto Mancini potrebbe essere già lontano dalla panchina della Nazionale: una super offerta può allontanarlo subito dagli azzurri

Dalle stelle alle stalle. La Nazionale azzurra non vive un buon momento, dopo aver conquistato contro ogni previsione l’Europeo lo scorso luglio. Nonostante sembrasse quasi scontato l’addio di Roberto Mancini dopo la mancata (la seconda consecutiva) qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, la riconferma dell’allenatore jesino ha sorpreso in vista delle future ambizioni degli azzurri.

La recente e cocente sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina ha riaperto delle crepe che rischiano di riavvicinare il Ct all’addio. Mancini può quindi davvero lasciare anzitempo l’Italia. Le recenti dichiarazioni, che hanno visto un Mancini quasi demoralizzato per quanto concerne i prossimi mesi e chi farà parte del suo gruppo, riaprono la pista per l’addio immediato del Commissario tecnico.

Addio Italia: doppia ipotesi per il futuro di Mancini

Roberto Mancini avrebbe infatti nostalgia del guidare un club ed è per questo che, all’orizzonte, sembrerebbero prospettarsi due opzioni per il suo futuro. Mancini e l’Italia, adesso, possono davvero dirsi addio. In agguato c’è sempre l’ipotesi PSG che cerca un sostituto di Pochettino che possa guidare, soprattutto in Champions League, alla vittoria una squadra che sulla carta dovrebbe avere pochi rivali.

Mancini ha lasciato un ricordo più che positivo in Inghilterra ed è proprio in Premier League che può concretizzarsi un’ipotesi per l’attuale Ct azzurro. Si tratta del Newcastle che è in cerca di un grande nome per la panchina bianconera. Mancini, in tal senso, può davvero pensarci facendo ritorno in uno dei campionati in cui ha fatto davvero bene.

Di fronte ad una ricca offerta ed un progetto tanto ambizioso, l’allenatore potrebbe dire sì ai ‘Magpies’: Mancini al Newcastle è più di una possibilità.