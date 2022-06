Proposta e controproposta: così la Juve si prende de Vrij

Asse calde tra Torino e Milano: proposta e controproposta, così la Juventus può prendere Stefan de Vrij dai nerazzurri

Si può infiammare l’asse Torino-Milano sull’autostrada calciomercato. E’ la Juventus che continua a guardare ingolosita ai possibili rinforzi in casa Inter.

I bianconeri hanno diverse esigenze per il prossimo anno ed una di queste riguarda il reparto arretrato. Perso Chiellini, la difesa della Juventus dovrà essere puntellata con almeno un elemento di spessore e c’è un nome che piace non poco ad Allegri: Stefan de Vrij. A rendere appetibile il centrale olandese, oltre alle sue qualità tecniche, anche un aspetto non secondario di questi tempi: il contratto in scadenza nel 2023.

Tra i diversi rinnovi portati a termine da Marotta in questi ultimi mesi, quello dell’ex Lazio non ha trovato spazio e non è escluso che possa essere sacrificato in estate per fare cassa. Del resto il piano dell’Inter non è cambiato più di tanto rispetto alla scorsa stagione: vendere prima di acquistare.

De Vrij alla Juventus è quindi una operazione possibile anche se la proposta arrivata da Torino non ha trovato sponda tra la dirigenza interista.

Calciomercato Juventus, lo scambio per de Vrij: proposta e controproposta

Consapevole che l’Inter ha bisogno di un esterno mancino, soprattutto dopo l’addio di Perisic, la Juventus ha fatto il nome di Alex Sandro come possibile contropartita tecnica per de Vrij. Con l’olandese valutata 20 milioni e il brasiliano 15, servirebbe anche un piccolo conguaglio economico per far quadrare i conti.

Al di là delle cifre, l’Inter non è attratta dal terzino ex Porto, ma potrebbe aprire le porte all’operazione se fosse inserito un altro calciatore nell’affare: McKennie. Lo statunitense sarebbe il profilo ideale per coprire un centrocampo che ha bisogno di alternative valide ai titolari. In questo caso sarebbe l’Inter a dover proporre un conguaglio economico considerato che l’ex Schalke ha una valutazione intorno ai 30 milioni. Idee e ipotesi di affare con la tratta Torino-Milano che potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane.