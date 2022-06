Pirlo riparte dall’estero: subito affare con la Juve

Andrea Pirlo, una volta scaduto il contratto con la Juventus, è voglioso di ripartire dopo l’esperienza bianconera: suggestione dall’estero

Il futuro di Pirlo potrebbe essere all’estero lasciando, almeno per il momento, il campionato italiano. La sua prima esperienza da allenatore alla guida dei bianconeri è stata più che formativa: ora vorrebbe tornare in sella con un progetto importante e molto suggestivo.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Partizan Belgrado potrebbe pensare proprio all’ex centrocampista di Milan e Juventus in vista della prossima stagione. L’ex allenatore bianconero avrebbe incontrato gli agenti del club serbo, dove è proprio cresciuto Dusan Vlahovic. Una suggestione per quanto riguarda il suo futuro con l’opzione davvero importante in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Pirlo pensa anche al primo affare

L’ex allenatore della Juventus potrebbe pensare così al primo affare proprio con la sua ex squadra: Koni De Winter, laterale classe 2002, vorrebbe giocare con maggiore continuità dopo le 22 presenze con la formazione dell’Under 23 bianconera. Una suggestione in vista della prossima stagione, ma al momento si trattano soltanto di idee davvero succose per preparare il terreno per il futuro. Novità importanti con Andrea Pirlo sempre protagonista per tornare alla guida di una panchina da urlo: già si pregusta il possibile derby contro la Stella Rossa di Belgrado guidata dall’ex nerazzurro Dejan Stankovic. Le prossime settimane saranno così decisive per conoscere con cura il suo futuro con tanta voglia di riscatto dopo l’esonero in bianconero.